Im Zuge der des erneuten Lockdowns wird der im Frühjahr erfolgreich organisierte Lieferdienst ab dem heutigen Montag wieder angeboten. Dies teilt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Coburg (Wifög) mit. Damit werden in Coburg ansässige Einzelhändler unterstützt, die von der erneuten Geschäftsschließung betroffen sind.

Etliche innerstädtische Coburger Händler bieten bereits seit einigen Tagen die Möglichkeit an, Waren telefonisch oder per E-Mail zu bestellen. Verschickt wird dann meist per Post. Das ist aufwendig und dauert lange; ein eigener Lieferdienst indes lohnt sich nicht. Daher bietet die Wifög ab Montag für die Versorgung der Kunden eine Lieferhilfe innerhalb des Oberzentrums Coburg an.

Organisiert und durchgeführt werden die Lieferungen von dem Rödentaler Logistikunternehmen Kupek. Die Coburger Firma Klickfeuer stellt die Plattform für Kunden und Händler zur Verfügung (www.ichkaufincoburg.de/coburgliefert).

Die Bezahlung der Ware müssen Händler und Kunde direkt miteinander regeln. Die Zustellung übernimmt der Lieferdienst unter folgenden Bedingungen: Die Ware muss bei Abholung verpackt und mit der Lieferanschrift versehen sein. Die Übergabe wird dokumentiert. Die Pakete sollten in der Regel nicht größer sein als 60x40x80 cm und nicht schwerer als 15 Kilogramm. Andere Größen und Gewichte müssen dem Disponenten vorab mitgeteilt werden.

Die Mitarbeiter des Logistikers holen die Ware unter Einhaltung aller Hygienevorschriften ab und liefern am gleichen Tag noch aus, wenn die Bestellung vor 14 Uhr beim Händler abgeholt wurde. Die Übergabe an den Kunden erfolgt kontaktlos und wird per Foto dokumentiert.

Rolf Kupek, Geschäftsführer des Logistikunternehmens, geht davon aus, dass auf diese Weise durchschnittlich bis zu 40 Lieferungen innerhalb des Coburger Stadtgebiets pro Tag abgewickelt werden können. red