Krisen wie die Corona-Pandemie bringen Unsicherheiten, Ängste und Belastungen mit sich, die nicht zu vernachlässigende Auswirkungen auf die Psyche haben können. Aktuelle Studien beweisen bereits, dass nicht nur Erwachsene, sondern besonders auch Kinder und Jugendliche darunter leiden. Wie kann man Kinder und Jugendliche innerlich stärken, sodass sie Herausforderungen gut bewältigen können? Und was können Eltern, Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte tun, damit sich dieser Trend nicht weiter fortsetzt? Im Rahmen des Impulsvortrags "Der kleine Optimist. Wie man Optimismus bei Kindern, Jugendlichen und bei sich selbst fördern kann" veranschaulicht Referent Peter Breidenbach, Initiator von Optimisten für Deutschland e. V., wie eine gesunde Form von Optimismus und Lebensfreude gefördert werden kann. Der Vortrag findet am heutigen Donnerstag um 18 Uhr Online auf dem Iso-YouTube-Kanal (www.youtube.com/iSoevTube) in Zusammenarbeit mit dem vom Verein Iso - Innovative Sozialarbeit - geleiteten Projekt BKK-Stark³ - Resilienzförderung für Kinder, Jugendliche und Schulen, Optimisten für Deutschland e. V,. und der Stadt Baunach statt. red