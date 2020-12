Bürgermeister Markus Grüner (CSU) kündigte im Gemeinderat Obertrubach an, dass die Ausschreibung für den Bau des Dorfplatzes in Wolfsberg im Rahmen der Dorferneuerung noch im Dezember erfolgen wird.

Sobald es dann im Frühjahr nächsten Jahres das Wetter erlaubt, soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. Weiter informierte Grüner, dass in Zusammenarbeit mit Pretzfeld und Egloffstein eine neue Imagebroschüre "Trubachtal" in Druck gehen wird. "Es ist schön, dass die Zusammenarbeit in Sachen Tourismus auch mit Pretzfeld wiederbelebt werden konnte", freute sich Grüner. Weiterhin teilte er mit, dass zwischen dem Betriebshof von Schmetterling-Reisen und dem südlichen Ortsausgang von Obertrubach in der Bergstraße die Höchstgeschwindigkeit auf 50 Stundenkilometer begrenzt wird. Entsprechende Schilder werden aufgestellt. Der Pachtvertrag mit dem Landkreis Forchheim bezüglich des Gemeindegrundstücks , auf dem der Wertstoffhof steht, wurde um weitere zehn Jahre verlängert. Im Rathaus waren Beschwerden eingegangen, weil der Wertstoffhof zuletzt gar nicht mehr offen hatte. Dies lag laut Grüner an Personalmangel bei der Firma Fritsche. An den letzten Wochenenden sprangen daher Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs ein, damit der Wertstoffhof öffnen konnte. Inzwischen gibt es zwei Bewerber, davon einen, den die Gemeinde vorgeschlagen hat, die den Wertstoffhof zukünftig betreuen wollen.

Weil das Gemeindeturnier corona-bedingt ausfallen musste, wurde der Zuschuss in Höhe von 1000 Euro zu gleichen Teilen an die vier ausrichtenden Vereine aufgeteilt. "Denen tut das auch gut, denn sie hatten heuer fast keine Einnahmen", sagte der Bürgermeister.

Von der Tagesordnung abgesetzt wurde die Aufstellung des Bebauungsplans "Bärnfels-Süd" . Hier will die Firma Fliesen-Wiegärtner ein großes Betriebsgebäude errichten. Allerdings ist dazu noch eine Frage offen, die bis zur ersten Sitzung im Januar geklärt sein soll.

Die ursprünglich für den 15. November geplante Bürgerversammlung wurde verschoben - Termin wohl erst im nächsten Jahr. Die Weihnachtsfeier des Gemeinderats und der Mitarbeiter musste heuer ebenfalls wegen Corona ausfallen. tw