Ignatz und Ina stammen aus einer ungewollten Vermehrung von Zwergkaninchen in einem Privathaushalt. Da die damaligen Besitzer sie aus Platzgründen nicht behalten konnten, wurden sie im Tierheim abgegeben. Das Tierheim hatte die beiden Zwergkaninchen vorsorglich voneinander getrennt, damit Ina nicht auch noch trächtig wird. Mittlerweile ist Ignatz kastriert und möchte bald gemeinsam mit Ina in sein neues Heim ziehen. Die Tierheimmitarbeiter suchen für die jungen Zwergkaninchen ein gemeinsames Zuhause bei netten Leuten, die ihnen ein "langohren-gerechtes" Leben bieten können. Dazu gehört natürlich auch, dass sie täglich Frisch- und Grünfutter bekommen und auch in einem großzügigen Gehege gehalten werden. Sollten Sie Interesse an den beiden Kaninchen haben, melden Sie sich telefonisch im Tierheim unter der Rufnummer 09221/91288 (Anrufbeantworter benutzen), um einen Termin für ein persönliches Kennenlernen zu vereinbaren. Foto: Tierheim Kulmbach