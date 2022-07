Die hübsche, circa siebenjährige Mortisha wurde letzten Winter am Tierheim ausgesetzt. Nach tierärztlichen Untersuchungen wurde festgestellt, dass sie eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Darum benötigt sie täglich Medikamente, welche sie aber brav nimmt. Für Mortisha sucht das Tierheim ein neues Zuhause in reiner Wohnungshaltung mit einem gesicherten Balkon. Wer Interesse an Mortisha hat, melde sich bitte im Tierheim unter 09221/91288 (bitte AB benutzen), um ein persönliches Kennenlernen zu vereinbaren. Foto: Tierheim