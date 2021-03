Hoppel ist ein sechsjähriger (inzwischen kastrierter) Zwergwidder. Er hatte bei seiner Ankunft im Tierheim eine starke Ohrenentzündung, die momentan noch in Behandlung ist. Das Kulmbacher Tierheim sucht für den bildhübschen Buben ein Zuhause bei Kaninchenfreuden. Dort sollte schon eine Freundin auf ihn warten, die in etwa das gleiche Alter hat. Hoppel wird nur in ausreichend große Gehegehaltung abgegeben. Wer Interesse hat, sollte sich unter Telefon 09221/91288 (bitte AB benutzen) im Tierheim melden, um einen Termin für ein persönliches Kennenlernen zu vereinbaren. Foto: Tierheim Kulmbach