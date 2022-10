Der Startschuss für Neubau der Landratsamtsdienststelle in Höchstadt ist erfolgt. Der Vertrag für das Grundstück an der Großen Bauerngasse wurde nun unterzeichnet.

Damit ist es amtlich: Der Landkreis Erlangen-Höchstadt hat entsprechend der Beschlüsse des Kreistages Erlangen-Höchstadt und des Stadtrates der Stadt Höchstadt den Grunderwerbsvertrag für den Standort der neuen Dienststelle des Landratsamtes in Höchstadt notariell unterschrieben.

Rund 10.000 Quadratmeter

Das Grundstück befindet sich an der Großen Bauerngasse im Bebauungsplangebiet „An den drei Kreuzen“. Es wird eine Fläche von rund 10.000 Quadratmetern umfassen. Hierzu erhält die Stadt Höchstadt im Tausch die bisherige Dienststelle in Höchstadt am Schloßberg. Bis die neue Dienststelle errichtet ist, mietet der Landkreis Erlangen-Höchstadt die bisherige Dienstelle von der Stadt Höchstadt an. Das Mietverhältnis endet nach Bezug der neuen Dienststelle.

Wenn das Bauleitplanverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplangebietes „An den drei Kreuzen“ der Stadt Höchstadt abgeschlossen ist, kann der Landkreis Erlangen-Höchstadt mit der Planung der neuen Dienststelle beginnen.

„Es ist ein wichtiger Schritt für unsere moderne Verwaltung, nach dem Neubau und dem Bezug des Landratsamtes in Erlangen nun die Dienststelle in Höchstadt anzugehen“, sagte sagt Landrat Alexander Tritthart ( CSU ) laut Pressemitteilung beim Notartermin. red