Veronika Grimm, Inhaberin des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftstheorie , an der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg, und Adolf Wedel, früherer geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe „The nature network“ in Vestenbergsgreuth , sind mit der Ehrenmedaille der Industrie- und Handelskammer ( IHK ) ausgezeichnet worden.

Sie nahmen die Ehrung beim IHK-Jahresempfang „Wirtschaft, Politik, Wissenschaft“ im „Haus der Wirtschaft“ in Nürnberg entgegen. Das geht aus einer Pressemitteilung der IHK hervor.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU ) bezeichnete in seinen Laudationes Professorin Veronika Grimm als herausragende Expertin für die Themen Energiemärkte und Wasserstoff. Adolf Wedel habe nicht nur sein Familienunternehmen zu einem internationalen Marktführer für Tee und Kräuter ausgebaut, sondern sich auch als Förderer sozialer Belange herausragende Verdienste erworben.

Nach Worten von IHK-Präsident Armin Zitzmann haben sich Grimm und Wedel große Verdienste um Wissenschaft und Wirtschaft in der Metropolregion Nürnberg erworben. Ihre Aktivitäten seien unter anderem auf den Feldern erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit beispielgebend.

Adolf Wedel hat annähernd 40 Jahre als geschäftsführender Gesellschafter die Unternehmensgruppe in Vestenbergsgreuth geprägt. Das Familienunternehmen in der vierten Generation besteht aus der Martin Bauer Group, Phyto-Lab, Finzelberg und Europlant Group. Neben seinem Bestreben, ein attraktiver Arbeitgeber in der Region zu sein, engagierte sich Adolf Wedel sozial und kulturell in der Region, unter anderem unterstützte er die Laufer Mühle, die Lebenshilfe oder die Barmherzigen Brüder.

Auch legte er den Grundstein für die Städtepartnerschaft Höchstadt und Krasnogorsk sowie die Schulpartnerschaft der Gymnasien Höchstadt und Opalicha. Er gründete unter anderem einen Sozialfonds für unverschuldet in Not geratene Mitarbeiter und setzte sich ökologisch und sozial entlang der gesamten Wertschöpfungskette ein. Für sein Engagement im kommunalen und regionalen kulturellen und sozialen Bereich sowie seine Verdienste um die Völkerfreundschaft wurde Adolf Wedel im Herbst 2020 das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.

Seit Januar 2021 konzentriert er sich auf seine Rolle als Vorsitzender des Gesellschafterkreises.

Veronika Grimm ist neben ihrer Tätigkeit an ihrem Lehrstuhl Vorsitzende der Wissenschaftlichen Leitung des Energie-Campus Nürnberg, Vorständin des Zentrums Wasserstoff Bayern (H2B) und Direktorin des Laboratory for Experimental Research Nürnberg (LERN). Sie ist in mehreren Gremien und Beiräten aktiv, unter anderem im Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und im Sachverständigenrat für Verbraucherfragen. 2020 wurde Grimm in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berufen. red