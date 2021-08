Bei insgesamt acht Verkehrsunfällen auf den Autobahnen rund um Erlangen sind am Montag drei Beteiligte leicht verletzt worden. Während bei sechs Unfällen nur Sachschaden entstand, wurden bei zwei Unfällen drei Personen verletzt. Um 16.25 Uhr war eine 25-Jährige aus Bamberg mit ihrem Kleinwagen auf der A 73 in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Kurz vor dem Autobahnkreuz Fürth/ Erlangen kam sie aus nicht geklärten Gründen nach links ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Beim Aufprall schlug sie mit dem Kopf gegen das Lenkrad und verletzte sich dabei leicht. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Circa eine Stunde vorher war eine Streife der Verkehrspolizei Erlangen selbst an einem Unfall beteiligt. Das zivile Videomessfahrzeug, besetzt mit zwei Polizeibeamtinnen , war auf der A 3 in Fahrtrichtung Würzburg auf der mittleren Fahrspur unterwegs. Ungefähr auf Höhe der Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach geriet ein 75-jähriger Rentner mit seinem Fahrzeug von der linken auf die mittlere Spur und prallte in das Polizeifahrzeug . Während der Rentner unverletzt blieb, erlitten die beiden Polizistinnen leichte Verletzungen. Das Streifenfahrzeug wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Verursacher gab gegenüber Unfallzeugen an, dass er eingeschlafen sei. Ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Die Unfallaufnahme wurde von der Polizeiinspektion Herzogenaurach übernommen.