Am Samstagnachmittag ist zwischen 15 und 17 Uhr während eines Fußballspiels am Sportgelände des Hammerbacher SV in der Lohstraße das Auto eines Zuschauers angefahren und beschädigt worden. Der unbekannte Verursacher stieß mit seinem Fahrzeug beim Ausparken gegen die linke Seite des geparkten Wagens und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle . Am geparkten Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Her-zogenaurach unter Telefon 09132/78090 in Verbindung zu setzen.