Die Stadtkapelle Erlangen unter der Leitung von Norbert Folk möchte trotz der Hürden durch die Corona-Pandemie traditionell auf Weihnachten einstimmen. Das Konzert findet am Freitag, den 17. Dezember um 20 Uhr in der Heinrich-Lades-Halle Erlangen statt.

Durch den Abend führt Rainer Kretschmann vom Bayerischen Rundfunk . Es stehen 300 Karten zur Verfügung und es gilt die 2G-plus-Regel. Ein Nachweis muss am Eingang vorgezeigt werden. Den Stand des Lebenshilfe-Ladens im Foyer wird es diesmal nicht geben. Ein Teil des Erlöses kommt wie in all den Jahren der Lebenshilfe Erlangen zugute.

Das Programm

Auf dem Programm stehen klassisch-virtuose Musik wie zum Beispiel „Theme from Symphony #5 – Finale“ zum Gedenken an Ludwig van Beethoven , die temporeiche Ouvertüre zur „La Gazza Ladra“ von Gioachino Rossini und „Les Patineurs“, der Schlittschuhläuferwalzer, von Emil Waldteufel. Das „Concerto d´Amore“ und „Oregon“ sind stimmungsvolle zeitgenössische Kompositionen für Blasorchester von Jacob de Haan. Auch besinnliche Werke der Weihnachtszeit werden gespielt, darunter der Choral „Jesus bleibet meine Freude“ von Bach.

Die Karten sind erhältlich an der Abendkasse zu 15 Euro/ermäßigt 13 Euro, im Vorverkauf zuzüglich Vorverkaufsgebühr im E-Werk, Fuchsenwiese 1 in Erlangen , im Erlanger Lebenshilfe Laden, Nürnberger Straße 47, und online unter www.reservix.de. red