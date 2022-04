Zahlreiche Kinder waren mit Tüten, Taschen oder Körben zur vierten Ostereiersuche der SPD Adelsdorf gekommen. Die Ostereiersuche fand auf dem Sportgelände des SC Adelsdorf statt. Damit alle Kinder auch Chancen hatten, Ostereier zu finden, hatten die SPDler für die verschiedenen Altersklassen die Sportflächen in drei Bereiche aufgeteilt.

Die Jüngsten bis drei Jahre durften auf dem Sandplatz suchen, die Mittleren auf dem Rasengelände und die Ältesten auf dem C-Platz. Zur Freude am Suchen und Finden kam so auch noch die sportliche Betätigung dazu. Viele Kinder kamen mit einem selbstgemalten Bild und erhielten als Belohnung jeweils noch einen Schokohasen. Die knapp 80 gemalten Bilder will die SPD auf ihrer Facebook-Seite ausstellen. Ein paar Ostereier waren noch besonders gekennzeichnet, für die Finder gab es eine zusätzliche Überraschung.

Norbert Lamm, der Vorsitzende der SPD Adelsdorf , begrüßte die Kinder und Eltern und erläuterte kurz die Regeln. Pünktlich um 10 Uhr konnte dann die Suche starten. Die Eltern erfreuten sich bei Kaffee und Kuchen an der eifrigen Suche ihrer Kinder . Auch die Gespräche untereinander kamen nicht zu kurz. Mehrere Hundert bunte Eier und Süßigkeiten hatte der SPD-Osterhase auf dem weitläufigen Gelände verteilt. Nach kurzer Zeit waren die mitgebrachten Behälter aller Kinder mit bunt gefärbten Eiern, Schokoladenhasen und Süßigkeiten gut gefüllt.

Norbert Lamm bedankte sich zum Schluss noch beim SCA für die Benutzung des Platzes. Jörg Bubel