Verkehrssicherheit für Kinder , Schüler und erwachsene Fußgänger ist der Gemeinde Adelsdorf ein Anliegen, gilt es doch, gerade die schwächsten Verkehrsteilnehmer mit der geringsten Knautschzone zu schützen. In einem in der Sitzung des Bauausschusses behandelternAntrag schlug die CSU-Fraktion vor, im Bereich des Marktplatzes einen Zebrastreifen anzubringen.

Obschon das Landratsamt Erlangen-Höchstadt auf Nachfrage durch Felix Lengenfelder, zuständig für das Verkehrswesen in Adelsdorf , keine Bedenken gegen ein solches Vorgehen äußerte, fiel die Stellungnahme der ins Boot geholten Polizeiinspektion Höchstadt eher ernüchternd aus. So teilte Bernd Bayer dem Bürgermeister Karsten Fischkal schriftlich mit, dass ein Zebrastreifen eine „Scheinsicherheit“ vermitteln würde, was zu deutlich gefährlicheren Situationen beim Überqueren der Straße führen würde.

In der Flurstraße und Badgasse

Im Zuge einer Pro-und-contra-Diskussion im Bauausschuss führte Matthias Goß ( CSU ) an, dass sowohl in der Flurstraße als auch Badgasse Zebrastreifen bereits eingerichtet worden seien, was sich als Verbesserung der Verkehrssicherheit herausgestellt habe. „Aus Sicht der CSU spricht nichts dagegen, dass wir das angehen“, sagte Goß, „das ist aus meiner Sicht eine Verbesserung.“

Tim Scheppe (FW) merkte an, dass es auch bei diesen beiden Straßen Diskussionen gegeben hatte: „Man muss halt den Kindern sagen, dass sie trotzdem aufpassen müssen.“ Scheppes Vorschlag wäre, den Kindern anfangs Schulweghelfer an die Seite zu stellen, was Sabina König (Grüne) mangels Verkehrshelfern als nicht realisierbar ansah. „Wir hatten 16 Verkehrshelfer, jetzt sind es nur noch vier. Ich schließe mich der Meinung der Polizei an, dass wir den Kindern eine Scheinsicherheit vorgaukeln. Ich sehe die Kinder früh, die sind noch verschlafen.“

Norbert Birkner (ABWI) stimmt König zu, was die Scheinsicherheit betrifft, „aber normalerweise muss das funktionieren. Das funktioniert woanders ja auch. Auf jeden Fall sollten wir das probieren.“

Die Gelegenheit nutzend, formulierte Scheppe einen weiteren Antrag für einen Zebrastreifen im Bereich der Bushaltestelle am Marienplatz in Aisch, bei welchem es sich ebenfalls um einen Schulweg handeln würde. „Ich unterstütze die Verwirklichung an beiden Stellen“, erklärte Bürgermeister Karsten Fischkal.

Bei einer Gegenstimme

Bei der folgenden Abstimmung wurde dem Aufbringen eines Zebrastreifens sowohl am Marktplatz in Adelsdorf als auch am Marienplatz in Aisch mit jeweils einer Gegenstimme entsprochen. Den Gegebenheiten des Wetters entsprechend soll dies zeitnah erfolgen.