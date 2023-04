Kräftig abgeräumt haben die Vestenbergsgreuther Schützen in diesem Jahr bei den Gaumeisterschaften des Schützengaus Neustadt/Aisch. Wie Vorsitzender Klaus Meyer in der Jahreshauptversammlung des Vereins stolz verkündete, wurden mit der Luftpistole in ihrer jeweiligen Altersklasse Jannik Meyer, Sven Zeilinger, Oliver Piel und Erich Lottes Gaumeister, mit dem Luftgewehr Annalena Fritsch und Nina Meyer.

Auch im regulären Wettkampfbetrieb läuft es rund bei den Vestenbergsgreuther Sportschützen, war den Berichten zu entnehmen. Die erste Luftgewehrmannschaft schaffte den Klassenerhalt in der Bezirksliga, die erste Luftpistolenmannschaft schrammte als Zweiter in der Bezirksliga sogar knapp am Aufstieg vorbei. Insgesamt hatte der Verein drei Gewehr- und zwei Pistolenmannschaften sowie mit dem Luftgewehr auch eine Jugend gemeldet, die in der A-Klasse den ersten Platz belegte. Der Dank des Vorsitzenden ging in diesem Zusammenhang vor allem an Laura Rost und Kevin Kilian, die beide in der ersten Gewehrmannschaft schießen und zudem als Betreuer bei der Jugend für gute Stimmung und hervorragende Ergebnisse sorgen.

Das gesellige Programm des Vereins mit Maiwanderung, Königsschießen, Ausrichtung des Kerwamontags, Teamcup- und Weihnachtsschießen sei wie immer gut angenommen worden und stehe auch heuer zur Wiederholung an, zudem plant der Verein, seine Schützenstände auf LED-Beleuchtung umzurüsten.

Die Investition sollten die Vestenbergsgreuther Schützen dank eines soliden Kassenstandes stemmen können, berichtete Kassier Rudolf Fürstenhöfer, der bei der Wahl ebenso im Amt bestätigt wurde wie Vorsitzender Klaus Meyer, Zweiter Vorsitzender Günter Rost, Dritter Vorsitzender Werner Zeilinger, Sportleiter Christian Fürstenhöfer und die Jugendleiter Laura Rost und Kevin Kilian.

Den einzigen Wechsel gab es auf der Position der Schriftführerin, hier allerdings einen denkwürdigen, denn Angelika Brandt gab mit Dankesworten und Geschenken bedacht ihren Posten nach 31 Jahren an Yvonne Kilian ab. Paul Frömel