Vor kurzem durfte die CSU Adelsdorf mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer ( CDU ) und dem Fraktionsvorsitzenden der CDU im sächsischen Landtag, Christian Hartmann , zwei hochkarätige Gäste im Schlossgarten begrüßen. Anlass des Besuchs war die vom Bundestagsabgeordneten Stefan Müller initiierte Sommer-Lounge, bei der in entspannter Atmosphäre über politische Themen diskutiert wird.

Michael Kretschmer und Christian Hartmann stellten sich gemeinsam mit Stefan Müller den Fragen der Zuhörer und gaben Einblicke in die bayerisch-sächsische Zusammenarbeit. Der Zuspruch zu der Veranstaltung war groß. So beteiligten sich neben Bürgerinnen und Bürgern auch Vertreter aus Politik und Wirtschaft an der Diskussion.

Auch der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) war gemeinsam mit seiner Frau Gerswid nach Adelsdorf gekommen. Kretschmer genoss sichtlich den direkten Austausch mit den Menschen, und bevor es für die Gäste aus Sachsen weiterging, trugen sie sich in das Goldene Buch der Gemeinde Adelsdorf ein. red