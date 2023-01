Nach fast 38 Jahren geht bei der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach Herbert Sommerer in den Ruhestand . Er war Leiter der Geschäftsstelle Eschenau . Wie aus einer Pressemitteilung der Bank hervorgeht, begann Sommerer vor 44 Jahren seine Ausbildung in der Sparkasse Erlangen und war seitdem Mitarbeiter des Hauses. Bereits sieben Jahre später war er stellvertretender Geschäftsstellenleiter der Sparkassenfiliale in Eschenau . 1997 übernahm er die Leitung, die er bis zur Rente innehatte.

Mit seiner Kompetenz und Erfahrung betreute er die Kunden − ja ganze Familien über verschiedene Generationen hinweg. „Rückblickend freue ich mich nach wie vor über jeden einzelnen Tag, den ich für unsere Kunden tätig war, und viele schöne Erinnerungen daran werde ich nie vergessen“, sagte Sommerer. Seit Neujahr hat Tino Keßler die Nachfolge von Herbert Sommerer angetreten. Auch er absolvierte seine Ausbildung in der Sparkasse Erlangen. Mit über 18 Jahren Berufserfahrung – davon über zehn Jahre als Führungskraft − bringt der zweifache Familienvater und diplomierte Bankbetriebswirt einen großen Erfahrungsschatz mit. Damit will er in die Fußstapfen seines Vorgängers treten. „Für uns als Sparkasse steht der Kunde im Mittelpunkt − wir sind ein starker und vor allem verlässlicher Partner in allen Fragen des modernen Bankgeschäftes. Seit 60 Jahren sind wir in Eschenau für unsere Kunden da“, sagt Keßler. „Ich freue mich sehr, meine Geschäftsstelle in so gute und kompetente Hände übergeben zu können“, betont sein Vorgänger. red