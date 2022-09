Unter dem Motto „Helfen ist Trumpf – Tag und Nacht“ zeigen die bayerischen Feuerwehren in ihrer diesjährigen Imagekampagne, dass sie jederzeit für den Schutz der Bevölkerung einstehen: retten, löschen, bergen, schützen – 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche – Tag und Nacht.

Das Ehrenamt freiwillige Feuerwehr ist demnach unbezahlbar: Ab Freitag, 16. September, zeigen die Helferinnen und Helfer im Landkreis Erlangen-Höchstadt, dass sie rund um die Uhr bereitstehen, um bei den unterschiedlichsten Notfällen Hilfe zu leisten. Ob Brände, Unwetter, Unfälle, ob kleine oder große Notfälle: Knapp 3100 aktive Feuerwehrfrauen und -männer helfen in den 75 freiwilligen Feuerwehren und einer Werkfeuerwehr, egal was kommt.

Wenn der Notfall eintritt

Für die Kommunen als Träger der Feuerwehren ist es deshalb gut zu wissen, dass sie mit „ihrer“ freiwilligen Feuerwehr einen Trumpf im Ärmel haben, der immer sticht – egal wann ein Notfall eintritt. Aus diesem Grund steht die Feuerwehraktionswoche 2022 unter dem obigen Motto.

Aktionswoche bis 25. September

An der Aktionswoche beteiligen sich viele Feuerwehren aus ganz Bayern und führen Großübungen oder besondere Veranstaltungen durch. In der Aktionswoche bis 25. September soll das Ehrenamt Feuerwehr ganz intensiv in das Bewusstsein der Bevölkerung gerückt und zum Mitmachen animiert werden. Die Feuerwehraktionswoche wird dieses Jahr einen ganz besonderen Höhepunkt finden: Am Samstag, 24. September, laden über 500 Feuerwehren bayernweit zur „Langen Nacht der Feuerwehr“ ein.

Aktionen zum Mitmachen

Mit den unterschiedlichsten Ausstellungen, Vorführungen und vielen Mitmachaktionen für Groß und Klein haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Feuerwehr vor Ort hautnah zu erleben – und dass bei Tag und Nacht. Alle teilnehmenden Feuerwehren finden sich unter kfv-erh.de oder unter lfv-bayern.de/langenacht. Interessierte können sich jederzeit an ihre örtliche Feuerwehr wenden.

Eine erste Gelegenheit

Die freiwilligen Feuerwehren sind für jeden offen, freuen sich über frischen Wind und geben jedem die Gelegenheit, einmal in das Ehrenamt Feuerwehr hineinzuschnuppern. Die Feuerwehraktionswoche mit der „Langen Nacht der Feuerwehr“ bietet hierzu eine erste Gelegenheit. Der Kreisfeuerwehrverband Erlangen-Höchstadt und alle bayerischen Feuerwehren freuen sich, wenn die diesjährige Kampagne dazu beiträgt, neue Interessenten für den Dienst zu gewinnen. Weitere Informationen gibt es unter www.helfenisttrumpf.de. red