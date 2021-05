Anwohner eines Anwesens im Erlanger Stadtteil Bruck hatten am Dienstagnachmittag ein verletztes Reh in ihrem Garten entdeckt. Aufmerksam auf das Tier wurden zwei Kinder , ein fünf- und ein siebenjähriges Mädchen , die zu Besuch bei ihren Großeltern waren. Bevor das Tier eingefangen werden konnte, sprang es über den Zaun und wollte hinter das Gelände eines nahe gelegenen Autohauses fliehen. Das Reh konnte dann jedoch von der Feuerwehr Erlangen eingefangen werden. Nach erster Einschätzung hatte sich das Tier bei der Flucht leichte Schürfwunden zugezogen. Zur Prüfung, ob es doch schwerer verletzt sein könnte, wurde es in ein Jagdrevier gebracht und dort vom zuständigen Jagdpächter untersucht. Nachdem keine gravierenden Verletzungen festgestellt werden konnten, wurde das Reh, das demnächst Nachwuchs bekommt, in die Freiheit entlassen.