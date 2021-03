Gute Nachrichten im Kampf gegen die Corona-Pandemie: Im Zentrum für Neurologie und Neurologische Frührehabilitation des Klinikums am Europakanal bekamen gestern 35 Patienten von einem Team des Impfzentrums Erlangen die erste Dosis. Die Patienten dort werden nach schwerem Schlaganfall oder Unfallschädigung des Gehirns rehabilitiert, haben meist mehrere weitere Grunderkrankungen und dadurch ein sehr hohes Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung.

90 Prozent wollen mitmachen

Patienten und Angehörige hatten seit Wochen um eine Impfung gebeten, die Impfbereitschaft lag bei 90 Prozent. Die Erlanger Neurologie ist in Zusammenarbeit mit dem Impfzentrum eine der ersten Kliniken in Bayern, die diesen Schutz anbieten. Seit Monaten versorgten die Bezirkskliniken Mittelfranken am Zentrum für Neurologie und Neurologische Rehabilitation auch Menschen nach schwersten Verläufen einer Covid-19-Erkrankung. Derzeit sind 15 Genesene in der Klinik . Auch deswegen war bei den Mitarbeitern die Impfwilligkeit sehr hoch.

Unabhängig von der gestrigen Aktion haben die meisten mindestens scjon eine Impfung erhalten. Chefarzt Dr. Friedrich von Rosen freut sich über diese Entwicklung: "Wir alle - Patienten, deren Familien und das Behandlungsteam - sind glücklich und erleichtert über die Impfung ." red