Bereits weit nach Mitternacht war ein junger Mann in der Nacht zum Mittwoch in der Herzogenauracher Innenstadt zu Fuß unterwegs. Ein triftiger nachvollziehbarer Grund für das Verlassen der Wohnung war nicht zu erkennen. Dieser Mann wurde bereits wiederholt nach 21 Uhr in der Stadt angetroffen und auch angezeigt. Die Gesamtsumme der Bußgeldbescheide liegt nun bei mehr als 1000 Euro. Ein weiterer Mann wurde nach Mitternacht in der Nordstadt kontrolliert und auf die Rechtslage hingewiesen. Aufgrund seiner vorgetragenen Begründung wurde ihm ausnahmsweise ein Bußgeld erlassen. Im Wiederholungsfalle würde jedoch das gesamte Verhalten des Mannes zur Anzeige gebracht. Auch einer Autofahrerin musste kurz vor Mitternacht die geltende Rechtslage nochmals erklärt und verdeutlicht werden, dass ein Zigaretteneinkauf an Tankstellen vor 21 Uhr zu erfolgen hat.