Unlängst fand die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen des CSU-Ortsverbandes Großenseebach statt. Die Gemeinderäte der CSU-Fraktion berichteten über ihre Tätigkeiten. Die hohen Ausgaben der Gemeindeverwaltung für Berater- und Ingenieurleistungen wurden hierbei besonders angemerkt. Zudem stockt es bei der Umsetzung beschlossener Maßnahmen (u.a. Pumptrack, Fußgängerbrücke), was hohen Zusatzkosten und unnötigen Verzögerungen nach sich führt. „Auch in Zukunft wird das Gemeindewohl im Vordergrund stehen und mit Argusaugen auf die Tätigkeiten der Verantwortlichen geachtet“, so die

Gemeinderäte .

Nachdem alle Fragen beantwortet waren, stand die Neuwahl der Vorstandschaft an. Hierbei äußerte der Vorsitzende Jan Kracker, aufgrund seiner privaten und unternehmerischen Tätigkeiten das Amt des Vorsitzenden zur Verfügung zu

stellen. Als seinen Nachfolger empfahl er Gerald Bauer, welcher anschließend einstimmig gewählt wurde und auf Nachfrage von Wahlleiter Markus Schmitt die Wahl annahm.

Bei den folgenden Wahlgängen wurden ebenfalls einstimmig gewählt: Stellv. Ortsvorsitzende: Werner Schorr und Christian Schmitt , Schatzmeister: Benjamin Hofmann, Schriftführer: Jan Kracker, Digitalbeauftragter: Bernd Schnappauf, Beisitzer: Reinhard Schmitt, Rudolf Schirmer, Markus Schmitt , Andreas Müller , Stefan Müller (MdB), Kassenprüfer: Andreas Seeberger, Maren Adelhardt.

Zudem wurden für die Kreisvertreterversammlung folgende Vertreter gewählt: Reinhard Schmitt, Rudolf Schirmer und Stefan Müller .

Im Anschluss wurden von der Versammlung folgende Anträge an die Gemeinderäte zur Eingabe in den Gemeinderat

verabschiedet:

- Die Ausstattung aller öffentlichen Gebäude mit PV-Anlagen.

- Neubau eines gemeindlichen Kindergartens – Nutzung des bisherigen als Bürgerhaus.

- Nahwärmezentrum für die Schule, Mehrzweckhalle, Kirchen.

- Beschilderung der gemeindlichen Flurwege für Radfahrer und Wanderer. red