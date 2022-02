Am Sonntag fand in der Musikschule eine Matinee statt. Musikschulleiter Gerhard Geuder begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste und freute sich darüber, dass trotz dieser langen Corona-Durststrecke wieder Konzerte in kleinerem Rahmen möglich seien. Die Musikanten der Musikschule zeigten mit ihren Beiträgen von Geige über diverse Blasinstrumente bis zum Klavier das breite Spektrum der Instrumente, die an der Musikschule unterrichtet werden. Bevor Gabriel Poesdorf am Flügel das Konzert mit dem Titel „No time to die“ aus dem neuesten James-Bond-Film beschloss, kündigte Gerhard Geuder in seinem Schlusswort noch das Jubiläum „50 Jahre Musikschule “ an, das am Wochenende des 24. Juli stattfinden werde. Foto: privat