Glück im Unglück hatten ein 18-jähriger BMW-Fahrer und seine beiden 14 und 21 Jahre alten Mitfahrer, als der 18-Jährige am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Boxdorf nach Biengarten einen schweren Verkehrsunfall baute.

Der BMW-Fahrer kam vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve ins Schlittern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr zunächst in das tiefer liegende Feld und noch circa 130 Meter weiter, bis sein Auto in einen Straßengraben geriet, abhob und sich mehrmals überschlug.

In Krankenhäuser gebracht

Alle drei Insassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien und waren nach Angaben der Polizei-Inspektion Höchstadt "augenscheinlich nur leicht", laut Kreisbrandinspektion Erlangen-Höchstadt mittelschwer verletzt. Sie wurden zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die Feuerwehren Höchstadt und Gremsdorf wurden nach Angaben der Kreisbrandinspektion Erlangen-Höchstadt um 15.44 Uhr von Anwohnern, die den Verkehrsunfall mitbekommen hatten, alarmiert.

"Christoph 27" als Erster vor Ort

Der Rettungshubschrauber "Christoph 27" aus Nürnberg befand sich zu dieser Zeit gerade bei einem Einsatz ganz in der Nähe, wurde kurzerhand zum Unfallort beordert und traf dort als Erster ein. Die Hubschrauberbesatzung samt Notarzt versorgte sogleich die drei Verunglückten.

Nachdem die Feuerwehren eingetroffen waren, halfen sie bei der Patientenversorgung und stellten den Brandschutz sicher, da das auf dem Dach liegengebliebene Fahrzeug leicht rauchte.

Hinzu kamen noch drei Rettungswagen und ein weiterer Notarzt aus Höchstadt und Herzogenaurach. Der Einsatzleiter Rettungsdienst koordinierte die medizinische Versorgung vor Ort. pol