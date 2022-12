Der Seelsorgebereichsrat Aurach-Seebachgrund spricht sich dafür aus, in Zukunft auch Laien mittels gewählter Gremien oder über Vertreter und Vertreterinnen an der Wahl des Bischofs der Erzdiözese Bamberg in angemessener Weise zu beteiligen.

Die gegenwärtige Sedisvakanz im Erzbistum Bamberg sei laut Pressemitteilung ein geeigneter Anlass im Sinne der Überlegungen des Synodalen Weges, auf die Beteiligung von Laien aus den Seelsorgebereichen und Gemeinden bei der Wahl des Erzbischofs hinzuwirken.

Anfrage an den Diözesanrat

Daher hat der Seelsorgebereichsrat in seiner letzten Sitzung beschlossen, eine Anfrage an den Vorstand des Diozösanrats des Erzbistums Bambergs zu stellen mit der Bitte, in Kontakt mit dem Domkapitel zu treten und Beteiligungsmöglichkeiten beim jetzigen Prozess zu erörtern, aber auch für die Zukunft eine Neubewertung des Prozesses der Bischofswahl im Rahmen des bayerischen Konkordats anzuregen. Vorstellbar wäre beispielsweise die Veröffentlichung der Vorschlagsliste vor oder bei Versendung an den Papst oder auch die gemeinschaftliche Erstellung eines Anforderungsprofils an den zukünftigen Oberhirten des Erzbistums.

Rudolf Dellermann, einer der Vorsitzenden des Seelsorgebereichsrats Aurach-Seebachgrund, meint: „Bisher ist eine Laienbeteiligung am Prozess schlichtweg nicht vorgesehen. Uns ist nicht bekannt, wann eine Vorschlagsliste vonseiten des Domkapitels an den Papst übergeben wird, welche Personen vom Domkapitel vorgeschlagen werden und wie diese Auswahl zustande kommt. Transparenz stünde unserer Kirche gut zu Gesicht.“

In Zeiten von Priestermangel und hohen Austrittszahlen aus den Kirchengemeinden seien es die Ehrenamtlichen vor Ort, die die Kirche noch am Leben hielten. „Diese Leistungen sollten honoriert werden“, sagt Johannes Wirth, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates St. Magdalena Herzogenaurach und Mitglied des Seelsorgebereichsrats. red