Vor gut einem Jahr startete das Malteser-Waldkrankenhaus St. Marien die Marienkonzerte. Nach nunmehr zwölf Konzerten unter dem Motto „Heilsame Klänge“ in der hauseigenen Kapelle können die Verantwortlichen eine positive Bilanz präsentieren.

Die Konzertreihe ist in Erlangen und Umgebung angekommen, schließt eine Lücke im kulturellen Angebot der Stadt und wird sehr gut angenommen, wie die mittlerweile ausreservierten Konzerte belegen. Neben der besonderen Konzertlokalität zeichnet dafür auch das durchwegs hochqualitative und abwechslungsreiche Konzertprogramm verantwortlich, das zwischen Jazz, Klassik und Weltmusik regionalen, nationalen und internationalen Künstlern und Ensembles eine Bühne bietet.

Dank der digitalen Medientechnik konnten die Konzerte auf die Patientenzimmer des Krankenhauses und in die bayerischen Pflegeeinrichtungen der Malteser übertragen werden. Eine bundesweite Anbindung der mehr als 30 Pflegeeinrichtungen der Malteser ist geplant.

„Das zusätzliche musikalische Angebot für unsere Bewohnerinnen und Bewohner begrüßen wir sehr. Es wird sehr gut angenommen und ist eines der Highlights im monatlichen Programmkalender“, so Matthias Matlachowski, Regionalgeschäftsführer der Malteser Wohnen & Pflegen gGmbH in der Region Süd.

Die Veranstalter verzichten auf Erlöse aus Ticketgebühren, widmen stattdessen jedes Konzert einem konkreten Projekt als Spendenzweck. Der Fokus liegt auf Initiativen in der Metropolregion, die sich mit den Themen Musik und Kinder bzw. Musik und Senioren beschäftigen.

Und so gingen die Spendenerlöse der letzten beiden Konzerte bereits an den Musikkindergarten Bubenreuth und das Musikinstitut Singsalasing aus Möhrendorf. Christiane Bayer, Leiterin des Musikkindergartens, wird das Geld für neue Perkussionsinstrumente verwenden. Mareike Jädicke, Musikpädagogin in Möhrendorf, gab beim letzten Konzert einen eindrucksvollen Einblick in ihre musikalische Arbeit mit den Kindern. Ab September 2023 werden die Marienkonzerte auch eine Plattform zur Bewerbung für die Spendenaktion auf die Website (www.Marienkonzerte-Erlangen.de) stellen. „Wir alle sind begeistert über die vielfältigen Aktivitäten der musikalischen Überzeugungstäter in unserer Region“, so Jürgen Bachmann, der künstlerische Leiter der Konzertreihe. red