„Sehr erfreut“ zeigte sich Landrätin Krystyna Kosmala über den Besuch von Freundeskreis-Vorstand Manfred Bachmayer im Landratsamt des polnischen Partnerlandkreises Tarnowskie Góry. Der Schwerpunkt der Arbeitssitzung war die Abstimmung der Aktivitäten im Rahmen der Landkreispartnerschaft für das kommende Jahr 2022.

Begegnungen

Ziel ist es, trotz der Corona-Pandemie in den Bereichen Bildung, Kultur und Sport Begegnungen von Bürgern beider Landkreise zu ermöglichen. Konkret werden anlässlich des 50. Jubiläums des Landkreises Erlangen-Höchstadt im kommenden Jahr Bürger aus beiden Landkreisen mit dem Fahrrad von Tarnowskie Góry nach Erlangen-Höchstadt fahren. In Zusammenarbeit mit deutschen und polnischen Künstlern werden Pleinairs (Malaktionen in der Natur) in beiden Kreisen sowie ein deutsch-polnisches Musikprojekt vorbereitet. red