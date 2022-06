Die Frauen vom Katholischen Frauenbund ( KDFB ) freuen sich bereits aufs Altstadtfest , das nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden kann. Ist das „Altstadtfest-Café“ im Pfarrgarten an der Hauptstraße doch bestens bekannt und nicht mehr vom Altstadtfest wegzudenken. Es ist der Platz, an dem man im Schatten der Bäume „die weltbesten selb stgebackenen Kuchen“ in Ruhe genießen kann, berichtet Christina Daßler.

Der Erlös des Kuchen- und Kaffeeverkaufs wird jedes Jahr für verschiedenste Projekte gespendet und hier kommt auch schon das Problem: „Das Altstadtfest-Café ist unsere wichtigste Veranstaltung, um Spenden zu generieren und dadurch anderen helfen zu können. Wir sind oft schon oft früh am Nachmittag ausverkauft, denn viele nehmen auch Kuchen noch mit nach Hause! Einige von uns backen schon drei bis Kuchen, aber es reicht trotzdem nie aus.“ Das berichtet Christa Glasauer, die dieses Jahr den Staffelstab von Rosi Gehr übernommen hat. Unterstützt von Hildegund Burgis mit vielen Frauen des KDFB , organisiert sie den Kuchenverkauf.

Sie äußert die dringende Bitte an alle Bäckerinnen und Bäcker: „Spendet einen eurer Lieblingskuchen für einen guten Zweck!“ Abgabe ist zum Altstadtfest am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Juni, im Pfarrgarten.

Die Spenden gehen dieses Jahr zum einen an die Flüchtlingsbetreuung Herzogenaurach und zum anderen an das KDFB-Projekt „Women4Youth“, welches neue Chancen für junge Frauen auftut, die vielfältige Belastungen alleine stemmen müssen und so wieder zuversichtlich in die Zukunft blicken können. red