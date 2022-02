Auch den Landkreis Erlangen-Höchstadt erreichten am Donnerstag ab den frühen Morgenstunden teilweise kräftige Orkanböen . Knapp 30 Feuerwehreinsätze seien verzeichnet worden, teilte die Kreisbrandinspektion mit. In den meisten Fällen mussten die Feuerwehren umgestürzte Bäume beseitigen, die umzufallen drohten. Auch das Sichern von Dachziegeln oder Gegenständen, die eine Gefahr für Menschen und Sachwerte darstellten, gehörte zu den Arbeiten der Feuerwehr an diesem Tag. Bis zum Nachmittag verteilten sich die Alarmierungen durch die Integrierte Leitstelle flächendeckend im Landkreis. Ab circa 16 Uhr ließ der Sturm dann spürbar nach. Foto: Sebastian Weber, Kreisbrandinspektion ERH