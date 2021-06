Bei der Kinderbetreuung heißt es in Weisendorf : Eine Lösung muss her – und zwar schnell. Für das Betreuungsjahr 2021/2022 gingen für die verschiedenen Bereiche (Krippe, Kindergarten , altersgemischte Gruppen und Schulkindbetreuung) mehr Voranmeldungen ein, als freie Plätze in den bestehenden Einrichtungen zur Verfügung stehen. Der Gemeinderat Weisendorf hat dazu das Büro Planwerk Stadtentwicklung aus Nürnberg mit der Ermittlung des aktuellen Bedarfs beauftragt. Nach den bisher vorliegenden Listen wird von einem Bedarf von zwei Krippengruppen und bis zu zwei Kindergartengruppen ausgegangen.

Wie Bürgermeister Karl-Heinz Hertlein ( CSU ) in der Gemeinderatssitzung am Montagabend erläuterte, sind ein kurzfristiger Anbau oder weitere Containerlösungen bei den bestehenden Einrichtungen aus Platzgründen nicht möglich. Durch den Zuzug junger Familien und die Erweiterung der Neubaugebiete sei bereits ein weiterer Ausbau der Kinderbetreuungsangebote in Weisendorf vorgesehen. Allerdings brauche es bereits ab September eine schnelle Lösung, und in den letzten Wochen sei bereits eine Reihe von Standorten näher untersucht worden. Für einen Neubau gebe es zwar geeignete Grundstücke, aber nicht auf die Schnelle, denn diese müssten erst erschlossen und ein Bebauungsplan verabschiedet werden.

Grundstück neben dem Rathaus

Als Interimslösung steht das 1600 Quadratmeter große Grundstück neben dem Rathaus kurzfristig zur Verfügung. Über diesen Standort direkt neben der Wohnbebauung informierte der Bürgermeister die Anlieger und bekam auch deren Einverständnis. Auch die Trägerschaft ist inzwischen geklärt, die evangelische Kirchengemeinde wird die Einrichtung betreuen. Nur eine Modulbauweise mit standardisierten Container-Elementen erlaubt laut Hertlein eine schnelle Lösung.

Die Container werden zunächst in einer Fabrik vorgefertigt und dann innerhalb weniger Tage in Weisendorf zusammengefügt – ähnlich wie ein Fertighaus. „Aufgrund der hochwertigen Verarbeitung merkt man überhaupt nicht, dass man sich in einem sogenannten Container befindet“, sagt Architekt Matthias Bettmann. Sein Büro stellte dem Gremium das Ergebnis der Machbarkeitsstudie für eine Interimslösung einer Kindertageseinrichtung vor. Die einzelnen Module können von der Gemeinde gekauft oder gemietet werden.

Die Fertigmodul-Bauweise schaffe Platz für rund 75 Kinder in vier Gruppen mit einem Raumprogramm von rund 900 Quadratmetern. Auch für die Außenspielflächen sei, je nach Bauweise , noch genügend Platz vorhanden.

Der Planer stellte dazu vier Varianten in eingeschossiger und zweigeschossiger Bauweise vor. Dass eine Lösung auf der Wiese neben dem Rathaus verwirklicht werden soll, darüber war sich das Gremium zwar einig, nur über die Bauweise gingen die Meinungen auseinander. Der Bürgermeister favorisiert eine zweigeschossige Lösung, die mehr Raum für die Außenspielfläche gebe und zudem einfacher erschlossen werden könne.

„Der Bau soll keine Dauerlösung werden, sondern maximal fünf Jahre bestehen bleiben“, sagte der Bürgermeister , nachdem sich die Stimmen für einen eingeschossigen Bau mehrten. Bei einer zweigeschossigen Bauweise würde sich das Obergeschoss im Sommer zu sehr aufheizen und auch der Schallschutz sei nicht ausreichend, wurde unter anderem argumentiert.

Da die Zeit drängt, wird es am 22. Juni eine weitere Sitzung geben und ein Architekt beauftragt, außerdem werden dazu auch die Kosten vorliegen. Spannend wurde es dann bei der Abstimmung, mit 13 gegen sechs Stimmen setzte sich die eingeschossige Bauweise durch.