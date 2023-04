Die Junge Union Herzogenaurach hat sich aktiv für die Tafel Herzogenaurach engagiert und mit der Aktion „Ein Teil mehr“ Lebensmittel für Bedürftige gesammelt.

Unter der Leitung des JU-Ortsvorsitzenden und Stadtrats Simon Dummer haben sich Mitglieder der JU vor dem Rewe- Markt in der Ohmstraße für die Tafel eingesetzt. Bei der Aktion „Ein Teil mehr“ ruft die Tafel dazu auf, beim Einkauf im Supermarkt ein Teil mehr zu kaufen und dies der Tafel zu spenden.

Mit ihrer Sammelaktion am Samstag konnten die jungen Christsozialen zahlreiche Spenden sammeln und so die Arbeit der Tafel unterstützen. Ortsvorsitzender Simon Dummer betont: „Gerade in der jetzigen Zeit, geprägt von Inflation und

Energiekrise, ist es besonders wichtig, denen unter die Arme zu greifen, denen es nicht so gut

geht. Wir freuen uns, dass wir mit unserer Aktion einen kleinen Beitrag dazu leisten konnten, und bedanken uns bei allen Beteiligten für ihr Engagement.“

Die Tafel Herzogenaurach ist eine wichtige Einrichtung in der Stadt und versorgt Bedürftige mit Lebensmitteln . Die Junge Union Herzogenaurach unterstützt diese Arbeit und dankt allen Spenderinnen und Spendern, die sich an der Aktion beteiligt haben. red