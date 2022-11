Seit 19 Jahren wird der Adelsdorfer Adventskalender von den Pfadfindern gestaltet und mit der Unterstützung des Förderkreises Adelsdorfer Pfadfinder und der Geschäftswelt aus Adelsdorf und Umgebung realisiert. Das Titelbild des Kalenders wurde in diesem Jahr von Theresa gestaltet.

„Ich hab mir Gedanken gemacht, was Pfadfindersein für mich ausmacht, und dies auch mit meiner Sippe besprochen.“, erklärt sie der Meute. „Für mich war ein Winterlager wichtig, besonders das Wandern im Schnee“, fährt sie fort. Diese Gedanken hat sie dann zu einem Bild gemacht.

Wer einen der 250 Adventskalender zum Preis von fünf Euro erwirbt, kann Gutscheine für Besuche beim Friseur, in einem Restaurant, auf einem Bierkeller , von der „Abo-Kiste“ Hemhofen, für einen Einkauf beim Metzger, für Kartoffeln, Honig, für Schlossführungen, Massagen und Christbäume oder andere Sachpreise gewinnen. Auch ein Frühstück mit dem Bürgermeister oder eine Familienkarte für den Freizeitpark Schloss Thurn versteckt sich hinter den Losnummern.

Dafür hat der Förderkreis der Pfadfinder gesorgt, der in Kooperation mit lokalen und regionalen Unternehmen, Organisationen sowie Privatpersonen viele Preise zur Verfügung stellt. Der Erlös fließt weiterhin zu 100 Prozent in die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, welche die Pfadfinder seit über 40 Jahren in Adelsdorf leisten.

Jeder Kalender ist ein Gewinn: für die Pfadfinder , aber auch für die Käufer des Kalenders, denn hinter allen Türchen steckt ein Gewinn.

Verkaufsstellen: Bücher-Schmidt, Salon Sandra, Zahnarztpraxis Dr. Margit Paulus in Aisch.

Ab Mitte November kann man den Adelsdorfer Adventskalender an den Verkaufsstellen, aber auch auf dem Weihnachtsmarkt am 26./27. November und auch bei den Pfadfindern selbst erwerben. Alle Preise sind ab Mitte Dezember bei Bücher-Schmidt abholbereit. jb