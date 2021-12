Die Zeit vor Weihnachten im Krankenhaus zu verbringen, ist gerade für die jüngsten Patienten eine Belastung – zumal die aktuellen Hygienebestimmungen nur eine Stunde Besuch pro Tag zulassen. Um den Kindern und Jugendlichen in der Adventszeit trotzdem ein wenig Ablenkung zu schenken, übergaben Raúl Alonso und Theodoros Mpairaktaridis, Sportdirektor und stellvertretender Geschäftsführer des HC Erlangen , 70 reichlich gefüllte Taschen mit Spielmaterial und Bastelzubehör für die jungen Patienten auf den Stationen an Joachim Wölfle, Direktor der Kinder- und Jugendklinik des Universitätsklinikums Erlangen . Mit viel Liebe und Handarbeit hatte der HC Erlangen allerlei Bastelutensilien wie Wachsmalkreiden, Bügelperlen und weihnachtliche Aufkleber in die Beutel gepackt. Auch ein Knautschball mit dem Logo des HC Erlangen sowie gesunden Leckereien steckten in den Geschenktaschen.

Auch wenn nicht die komplette Mannschaft des HC Erlangen vor der Tür stehen durfte, wollten die Sportler den jungen Patienten der Kinderklinik ihren Teamgeist und den Willen zum Zusammenhalt schenken. „Wir freuen uns sehr, dass der HC Erlangen uns auch dieses Jahr wieder unterstützt. Die Adventsgeschenke werden vielen Kindern Freude und kurzweilige Stunden schenken“, bedankte sich Wölfle bei der Übergabe.

Marion Müller, leitende Erzieherin der Kinderklinik , ergänzte: „Seit 2016 besucht uns das Team des HC Erlangen regelmäßig zu einer gemeinsamen Bastelaktion in der Weihnachtszeit . Viele unserer jungen Patientinnen und Patienten sind große Fans der Mannschaft.“ Auch wenn die Aktion dieses Jahr nicht stattfinden konnte, freute sich Müller über die Aufmerksamkeit des Vereins: „Hoffentlich dürfen wir die Handballer bald wieder in unserer Klinik willkommen heißen wie in den Jahren vor Corona.“ red