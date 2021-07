Am Ortsausgang Elsendorf kam in der Samstagnacht ein Fahrzeugführer mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Hierbei durchbrach das Fahrzeug das dortige Brückengeländer und flog in den Straßengraben. Ein weiterer Fahrzeuginsasse flüchtete laut Zeugen blutend zu Fuß, noch bevor die benachrichtigte Polizei eintraf. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Ob der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand, wird derzeit noch durch die Polizei ermittelt. Am Fahrzeug entstand jedoch ein Totalschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Die Brücke musste vorerst durch die Feuerwehr gesperrt werden, bis diese durch Experten begutachtet werden kann. pol