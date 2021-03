Stefan Müller ist etwas wehmütig. Am vergangenen Wochenende wäre das dritte Fernblick-Fotofestival über die Bühne gegangen. "Wahrscheinlich mit einem ausverkauften Foto-Workshop und der ersten Live-Multivision im vollen Saal", berichtet der Organisator des Events.

Doch alles Jammern nutzt bekanntlich nichts und der Blick geht schon weit in die Zukunft. Denn im März 2022 soll das Festival nachgeholt werden. Der neue Termin steht auch schon fest: Es wird der 11. bis 13. März werden. Ort ist wieder das Vereinshaus in Herzogenaurach , Hintere Gasse 22. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, berichtet Müller. Und kündigt an: Tickets sind online schon verfügbar, und zwar unter www.fern-blick.com.

Auch wenn das Fernblick-Festival nach der Corona-bedingten Absage für dieses Jahr jetzt nur mit einem Blick in die Ferne betrachtet werden kann, ist für die Initiatoren der Aufwand doch nicht vergebens gewesen. Denn man habe mit allen Referenten einen neuen Termin gefunden. "So verschieben wir das geplante Festival einfach komplett", schreibt Müller.

Er freut sich schon heute auf das Festival 2022, das 17 namhafte Aussteller und sieben Foto-Workshops vereint. Auf die Besucher warten dann viele Neuheiten aus der Welt der Fotografie und bei einem Reisespezialist gibt's Infos, wie einfach man tolle Abenteuer erleben kann, verspricht der Foto-Unternehmer Müller. bp