Der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn lädt am Mittwoch, 22. März, um 19 Uhr zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung in der Heinrich-Lades-Halle (Kleiner Saal) in Erlangen ein. Es wird über veränderte Bewertungsmaßstäbe für eine mögliche Förderung der Stadt-Umland-Bahn (Stub) informiert. Die Verantwortlichen geben Antwort auf die Frage: „Was bedeutet das für die weitere Planung?“

Seit 2022 ist eine neue Version („2016+“) der Standardisierten Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen im öffentlichen Personennahverkehr Grundlage für den Nachweis der Wirtschaftlichkeit nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), heißt es in einer Pressemitteilung des Zweckverbands . Diese liefert grundlegende Bewertungskriterien, die für eine Bundesförderung von ÖPNV-Projekten maßgeblich sind.

Kosten-Nutzen-Indikator

Mit der Novellierung des GVFG im Jahr 2020 und der damit verbundenen Erhöhung des Fördermitteltopfes wurden die Bewertungsmaßstäbe der Standardisierten Bewertung im Jahr 2022 weiterentwickelt, so dass die Ermittlung des Nutzen-Kosten-Indikators von Projekten nun mit einer neuen Verfahrensanleitung erfolgt. Ziel des Bundes ist es, damit den Weg für mehr ÖPNV-Projekte zu ebnen, um die Verkehrswende weiter voranzutreiben.

Konsequenzen aufgezeigt

„Für uns als Zweckverband ist das Ansinnen des Bundes, die Realisierung von ÖPNV-Projekten zu erleichtern, sehr positiv zu bewerten“, sagt Mandy Guttzeit, Geschäftsleiterin des Zweckverbands Stadt-Umland-Bahn. Dabei wirke sich die neue Standardisierte Bewertung auch auf den Nutzen-Kosten-Indikator der Stub aus. Was das genau bedeutet, erfährt man bei der Versammlung am 22. März. Dort wird auch aufgezeigt, welche Konsequenzen sich daraus für das Projekt ergeben.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, der Informationsveranstaltung in der Heinrich-Lades-Halle in Erlangen beizuwohnen. Zusätzlich wird es einen Live-Stream geben stadtumlandbahn.de/live/ red