Im Jahr 2022 wurden von den beiden Sparkassenstiftungen elf Projekte in der Region mit einer Summe von 16.250 Euro bedacht. Das Grundstockvermögen der beiden sparkasseneigenen Stiftungen beträgt zusammen 2,5 Millionen Euro . Jährlich werden die Erträge des Stif-tungskapitals zur Verfügung gestellt und kommen verschiedensten Projekten zugute.

Seit Gründung konnten insgesamt bereits über eine halbe Million Euro für 252 Projekte ausgeschüttet werden.

In der Sitzung des Stiftungsrates der Stiftung der Kreissparkasse Höchstadt a. d. Aisch Anfang Februar wurden für drei Projekte Fördermittel in Höhe von insgesamt 2150 Euro bewilligt:

- Blaskapelle Wachenroth e.V. für eine Beschallungsanlage

- Grundschule Hemhofen für die Erweiterung des Kreativraumes um einen Werk- und Experimentierbereich

- Grundschule Hemhofen für die Errichtung eines Bienenhauses.

Von der Stiftung Bildung, Natur und Umwelt der Sparkasse Erlangen konnten in der Kuratoriumssitzung Mitte Februar acht Förderanträge mit insgesamt 14.100 Euro befürwortet werden:

- Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg für den Englischlesewettbewerb an mittelfränkischen Gymnasien

- Grundschule Herzogenaurach für die Einrichtung einer Ukuleleklasse

- Förderkreis der Grundschule Niederndorf e.V. für Autorenlesungen

-Landschaftspflegeverband Mittelfranken e. V. für Naturforschertage am Exerzierplatz

- Stadtjugendkapelle Herzogenaurach e.V. für Instrumentenvorstellungen an Grundschulen in Herzogenaurach

- Stadt Erlangen , Amt für Umweltschutz und Energiefragen für Schulvormittage auf der City-Farm Zukunftsacker

- Climate Connect gUG für die zweite Erlanger Klimakonferenz

- Stadt Erlangen , Kulturpunkt Bruck für ein Mobilitätsquiz.

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die beiden Stiftungen in den letzten zwei Jahren leider auf eine offizielle Fördermittelübergabe verzichten, daher freuten sich die Verantwortlichen umso mehr, dass sie in diesem Jahr wieder stattfinden konnte. Der Vorsitzende des Vorstandes der Sparkasse , Johannes von Hebel, ist zuversichtlich, dass auch im nächsten Jahr wieder ähnliche Beträge zur Ausschüttung kommen werden. Anträge können noch bis Ende November bei den Stiftungen eingereicht werden.

Die Sparkasse als Stifterin würde sich sehr darüber freuen, wenn wieder möglichst viele förderungswürdige Anträge eingehen, denn das stifterische Handeln ist geprägt von der Verbundenheit mit den Menschen vor Ort und der Verantwortung, die dadurch in der Region übernommen wird. Nicht nur deshalb seien die Stiftungen die perfekte Ergänzung zu den Spenden- und Sponsoring-Maßnahmen der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach, heißt es in einer Pressemitteilung. Näheres, Ansprechpartner sowie der Förderantrag sind im Internet unter www.sparkasse-erlangen.de in der Rubrik „Ihre Sparkasse | Gesellschaftliches Engagement | Stiftungen “ zu finden. red