Auch dieses Jahr fiel die Weisendorfer Kerwa der Pandemie zum Opfer, aber am Kirchweihsonntag konnte ein ökumenischer Gottesdienst stattfinden. Der war eigentlich für den Schlossgarten geplant, doch wegen des nassen Wetters war eine Durchführung dort nicht möglich. Und so wurde die Feier in die dem Anlass entsprechend geschmückte Mehrzweckhalle verlegt.

Für die musikalische Umrahmung sorgten Ekkehard Koch und der evangelische Posaunenchor unter Leitung von Katrin Schmerler, der Gottesdienst wurde gemeinsam von Pfarrer Johannes Saffer und Präd. Marco Winkler gefeiert. Im Mittelpunkt stand die Geschichte vom Zöllner Zachäus, in dessen Haus Jesus einkehrt.

In einem lockeren Anspiel mit einer Biergartenszene stellten die beiden Zelebranten einen aktuellen Bezug zu der biblischen Erzählung her. Danach folgte eine Predigt, die von Winkler in fränkischer Mundart vorgetragen wurde und bei der er auf die Kirche als Haus Gottes einging und darauf verwies, dass dort, wo der Herrgott wohnt, sich die Menschen ändern.

Die Kollekte, so erklärte Manuela Kreiner-Kolb vom SA Ökumene des katholischen Pfarrgemeinderats, soll nach Beschluss des Vorbereitungsteams den Opfern des Hochwassers im Landkreis zugutekommen – am Ende betrug die Summe über 360 Euro.

Wie es sich für eine Kerwa gehört, schlug der Bürgermeister nach der Feier ein Bierfass an, und es gab Freibier – verbunden mit dem Wunsch, dass im nächsten Jahr in Weisendorf wieder eine echte Kerwa mit Fahrgeschäften und Festzelt möglich sein wird. red