Am Samstag, 27. Mai, feiert die Genossenschaft Brauerei Weller ihr zehnjähriges Bestehen. Monika Fath-Kelling, die Aufsichtsratsvorsitzende der Genossenschaft , sagt: „Das wollen wir richtig feiern, vom Morgen bis in den Abend.“

Los geht’s mit Weißwurstfrühstück um 10 Uhr, danach Mittagessen, Kaffee und Kuchen, und am Abend gibt’s Livemusik. Bei einem Bierquiz gibt es dreimal über den Tag verteilt Preise. Oberbürgermeister Florian Janik spricht zu den Gästen am Abend.

Umzug vom Altstadtmarkt

Ursprünglich wollte die Brauereigenossenschaft in der Altstadtmarktpassage ihre Brauerei eröffnen. Das zerschlug sich jedoch, und so suchte man nach anderen Räumlichkeiten. Ein Fürther Investor erwarb das Ensemble der Thalermühle an der Regnitz und renovierte es, im Herbst 2019 konnte die Thalermühle dort ihre Pforten öffnen.

„Nur, um sie dann bald darauf wieder zu schließen“, sagt Monika Fath-Kelling, „Corona hat uns einen gewaltigen Strich durch unsere Rechnung gemacht. Und so ging das gut zwei Jahre.“ In dieser Zeit hielt sich die Brauereigenossenschaft unter anderem mit Essen zum Mitnehmen über Wasser, aber auch mit dem Betrieb des Biergartens .

Die Begeisterung der Mitglieder für ihre Genossenschaft und die Umsetzung der gemeinsamen Idee half nach Angaben der Genossenschaft über die schwere Zeit. Viele kauften nach einem Aufruf weitere Anteile, und so kam eine erkleckliche Summe zusammen, die die laufenden Kosten deckte.

Die Genossenschaft blickt positiv in die Zukunft und geht neue Wege. „Wir haben ein super Serviceteam und eine Gruppe von ehrenamtlichen Genossen, die uns bei allem Möglichen unterstützen“, erläutert Fath-Kelling.

Jubiläumsbier gebraut

Auch eine Brauergruppe hat sich gefunden. Die Brauanlage vor Ort ist zwar noch klein, aber eine große soll folgen. Speziell für die Jubiläumsfeier haben die „Regnitzbrauer“ ein „Jubiläumsthaler“ eingebraut, das neben anderen selbst gebrauten Bieren am Samstag ausgeschenkt wird – allerdings nur für Genossen.