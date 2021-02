"Together for a better Internet" - das ist das Leitbild des jährlich stattfindenden internationalen Safer Internet Days (SID). In diesem Jahr fällt der SID auf den 9. Februar und steht unter einem derzeit überaus aktuellen Rahmenthema: "Wem glaube ich? Meinungsbildung zwischen Fakt und Fake." Die Initiative der Europäischen Kommission ruft daher weltweit zu verschiedenen Aktionen rund um dieses Thema auf. Auch die Jugendpflege der Stadt Höchstadt möchte sich beteiligen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Durch den Zugang zum Internet werden zahlreiche Teilnahmechancen ermöglicht, gleichzeitig werden durch das Netz aber auch leichter und vor allem schneller und weiter Fake News, Verschwörungstheorien, Online-Propaganda oder Hasskommentare verbreitet, schreibt Jugendpflegerin Mona Reinhard. Wie erkenne ich solche Falschmeldungen als irreführend? Und wie gehe ich damit um? Um eine eigene Haltung zu entwickeln, sei es erforderlich, sich eine eigene Meinung zu bilden, so Reinhard.

Eine digitale Pinnwand

Die Jugendpflege der Stadt Höchstadt hat zum SID ein Online-Angebot für Heranwachsende , Eltern, aber auch für alle interessierten Bürger nach der Vorlage von Klicksafe entwickelt. Das Padlet, eine Art digitale Pinnwand, liefert Informationen zur seriösen Quellenfindung, zu Fake News, zu deren Aufbau und Wirkung und zu Verschwörungserzählungen. Nach einem Input zu den einzelnen Themen stehen jeweils das Erkennen der Falschnachricht und anschließend der Umgang mit derartigen Desinformationen im Zentrum des Padlets. Der Link zum Padlet: https://padlet.com/monareinhard/wubca4pnwrkvmvyb. Der Link ist ebenfalls über die Homepage der Jugendpflege einsehbar: www.fortuna-kulturfabrik.de/jugend/herzlich-willkommen/. red