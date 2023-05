Die Kreisdelegiertenversammlung der CSU Erlangen-Höchstadt wählte in der Lohmühlhalle Röttenbach turnusmäßig einen neuen Kreisvorstand und ihre Parteitagsdelegierten.

Dabei wurden Kreisvorsitzender Stefan Müller , MdB , und seine Stellvertreter Landrat Alexander Tritthart , Gabriele Klaußner, Bezirksrätin Ute Salzner, Landtagsabgeordneter Walter Nussel und Konrad Körner in ihren Ämtern bestätigt. Das teilte die CSU in einer Presseerklärung mit.

Verwurzelung vor Ort

Erneut zum Schatzmeister bestimmt wurde Stefan Lehner (Herzogenaurach). Schriftführerin bleibt Birgit Schobert (Uttenreuth). Neu ins Amt als Digitalbeauftragte wählten die Delegierten Regina Enz (Höchstadt).

Vor den Wahlen hörten die Delegierten den Rechenschaftsbericht des Kreisvorsitzenden. Müller bilanzierte, dass der Kreisverband alle direkt gewählten Abgeordneten auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene, den Landrat, die stellvertretende Landrätin, etliche Bürgermeister und mehr als 100 Kreis-, Stadt- und Gemeinderäte stelle.

Müller: „Dies bedeutet aber natürlich auch die Verpflichtung, Politik zum Wohl unserer Heimat und der Menschen in unserem Landkreis, unseren Städten, Gemeinden und Dörfern zu machen. So haben wir im Landkreis massiv in die Bildung und Ausbildung unserer Kinder investiert. Wir haben die Infrastruktur weiterentwickelt, vor allem Radwege und den ÖPNV und wir haben die Gesundheitsversorgung verbessert. Und das alles ohne neue Schulden.“

Der Kreisvorsitzende stimmte die Delegierten anschließend auf den bevorstehenden Landtags- und Bezirkstagswahlkampf ein. Ausgangspunkt dafür sei neben der festen Verwurzelung vor Ort die jahrzehntelange Politik der CSU in Bayern.

Müller würdigte die „äußerst engagierte“ Arbeit von Ute Salzner aus Höchstadt, die als Medizinerin insbesondere die Arbeit der Bezirkskliniken im Blick habe, und von Walter Nussel aus Burgstall, der seit 2017 die schwierige Aufgabe des Bürokratieabbaus im Freistaat wahrnehme und gleichzeitig in seinem Stimmkreis immer präsent und für die Bürger ansprechbar sei.

Tatkräftige Hilfe

Der Kreisvorsitzende forderte seine Parteifreunde auf, tatkräftig mitzuhelfen, dass die „bayerische Erfolgsgeschichte“ in den nächsten Jahren weitergeschrieben werden könne. red