Eine nasse Fahrbahn und zu hohe Geschwindigkeit in Kombination waren laut Polizei wohl die Ursache für einen Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in der Nacht zum Dienstag. Um 2.15 Uhr war ein 20-Jähriger mit seinem Auto auf der A 73 in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Bei regennasser Fahrbahn verlor er auf Höhe Baiersdorf in der sogenannten Heinleinkurve die Kontrolle über sein Fahrzeug , prallte in die Außenschutzplanke, in die Mittelschutzplanke und erneut in die Außenschutzplanke, bevor das Fahrzeug nach rund 300 Metern zum Stehen kam. Der Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Das Auto musste abgeschleppt werden. Foto: News5/Merzbach