Christian Linka ist der neue Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hagenau . Bei der FFW stand die Wahl der Kommandanten an. Altersbedingt konnte der amtierende Kommandant Alois Ritter keine neue Amtsperiode antreten, so musste neu gewählt werden.

Alois Ritter war beachtliche 30 Jahre lang in der Führungsriege der Feuerwehr Hagenau , davon die ersten sechs Jahre als stellvertretender Kommandant , bis er 1999 das Amt des Kommandanten übernahm.

Für die geheime Wahl des Kommandanten und zweier Stellvertreter nahm die Bürgermeisterin der Stadt Baiersdorf, Eva Ehrhardt-Odörfer, die Wahlvorschläge aus der Mannschaft entgegen. Zur Wahl des Kommandanten wurde der amtierende Stellvertreter Christian Linka durch Zuruf vorgeschlagen. Mit deutlichen 29 von 32 Stimmen wurde er in sein Amt gewählt.

Als Vorschlag zum ersten Stellvertreter wurde Philipp Nuß aufgerufen. Auch er wurde nach geheimer schriftlicher Wahl mit 30 von 32 Stimmen mehrheitlich gewählt. Der zweite Stellvertreter wurde Martin Gruber mit 29 Stimmen. Auch er wurde ohne Gegenkandidaten gewählt. Übrige Stimmen waren Enthaltungen. Die neue Führungsriege der Freiwilligen Feuerwehr Hagenau tritt ihr Amt ab 1. April an, wonach Alois Ritter dann nach 30 Jahren seine Position übergibt. Er schließt seine Zeit im Laufe des Jahres mit einer Ehrung für 50 Jahre aktiven Feuerwehrdienst ab, versprach jedoch bereits an diesem Nachmittag die weitere Treue zu seiner Wehr, wo immer er könne.

Kreisbrandrat Matthias Rocca kam im Anschluss zu Wort und übernahm nach einigen Anekdoten aus Alois Ritters Feuerwehrlaufbahn die ehrenvolle Aufgabe der Verleihung des Bayerischen Feuerwehr-Ehrenkreuzes in Silber am Bande für hervorragende Leistungen im Feuerlöschwesen. Unterzeichnet vom Präsidenten des Landesfeuerwehrverbands Bayern, Johann Eizenberger, überreichte der Kreisbrandrat die Urkunde und steckte das Ehrenkreuz an die Uniform.

Kreisbrandinspektor Stefan Brunner sowie Kreisbrandmeister Jens Hammerl aus dem Dienstbezirk gratulierten ebenso. Auch der federführende Kommandant der Stadt Baiers-dorf, Kreisjugendwart und Kreisbrandmeister Christian Bühl, beglückwünschte den alten sowie die drei neuen Kommandanten .

Dankend und sichtlich gerührt nach all der langen Zeit in seiner Wehr sprach Alois Ritter von Höhen und Tiefen, vielen Eindrücken, gelebter Kameradschaft und von Zusammenhalt. Die Feuerwehr habe sein Leben geprägt. Alois Ritter erwähnte auch seine Frau, die ebenfalls lange Zeit aktiv in der Feuerwehr mitwirkte. Ohne sie und ihre große Unterstützung in allen Belangen wäre dies gar nicht möglich gewesen, sagte er, und überreichte ihr einen Blumenstrauß, nachdem er seine Frau herzlich umarmt hatte. red