Erstmals setzen beide Städte am Faschingsdienstag-Nachmittag auf ein buntes Faschingstreiben. Während diese Form des Faschingsausklangs in Herzogenaurach schon eine lange Tradition hat, nutzt Höchstadt ein solches Angebot zum ersten Mal.

Grund ist – wie berichtet – die Absage des Faschingsumzugs, der sonst ein fulminantes Finale versprochen hat. Die Organisatoren wollten nicht ganz verzichten und sorgten für einen Ersatz.

Höchstadt

In Höchstadt beschloss die Stadtverwaltung gemeinsam mit Antenne Bayern , eine zentrale Feier am Höchstadter Marktplatz zu veranstalten. Die Organisation übernahm kurzfristig ein Team rund um Bürgermeister Gerald Brehm , Stadtmitarbeiterin Olga Romaker und Thomas Oppelt vom Stadtmarketing

Um 14 Uhr geben Bürgermeister Brehm und Marion Schieder von Antenne Bayern den Startschuss für die Faschingsparty der besonderen Art am Marktplatz . Gleichzeitig

wird die Freiwillige Feuerwehr Medbach mit einem Faschingswagen vor Ort sein, um kleine und große Faschingsfans mit allerlei Süßigkeiten zu versorgen.

Standesgemäß werden der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Höchstadt sowie die Stadtkapelle einige Faschingskracher zum Besten geben, bevor ab 15 Uhr DJ „Crunch“ mit Faschings- und Partyhits die Närrinnen und Narren am Marktplatz in Stimmung bringen will. Zwischendrin wird es immer mal wieder Einlagen der

„Schiederin“ sowie des Comedians Marcus „Schmiddy“ Schmid, ebenfalls bekannt von Antenne Bayern , sowie Live-Schalten vom Marktplatz zum laufenden Programm auf Antenne Bayern geben.

Den Ausschank mit Bier, Wein, Sekt , Longdrinks und Softdrinks übernimmt der Lions-Club Aischgrund. Zudem ist mit Bratwurstgrill, Brezen, Flammkuchen und Fischbrötchen sowie der ansässigen Gastronomie, die an diesem Tag extra länger geöffnet hat, für eine kulinarische Grundlage gesorgt.

Für die kleinen Besucher hat sich die Kindertagesstätte St. Hedwig gemeinsam mit dem Elternbeirat ein paar Angebote überlegt.

Herzogenaurach

Prinzessinnen, Superhelden und Clowns : Am Faschingsdienstag sind in Herzogenaurach die Narren los und versammeln sich traditionell zum Faschingstreiben am Marktplatz .

Mit einem fröhlichen „Uraha Helau“, Livemusik und Kulinarischem wird es am 21. Februar ab 13.30 Uhr nach coronabedingter Pause wieder bunt im Herzen der Stadt.

Die Homepage der Stadt verspricht weiter: Auf der großen Bühne am Marktplatz sorgt die Kultband „Die Nachtschicht“ musikalisch für gute Laune und der Auftritt des Karnevalsclubs Herzogenaurach mit einer tänzerischen Einlage wird sicherlich einer der Höhepunkte an diesem Nachmittag. Auch für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt: Am Stand der freiwilligen Feuerwehr gibt es Bratwürste und Getränke. red