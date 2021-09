Die Hauptversammlung und das Sommertreffen des Vereins zur Förderung der Fränkischen Braukultur fanden in der Fischerei beim Oberle in Kosbach statt.

Ausgewählt hatte man den Versammlungsort zum einen deswegen, weil Peter Oberle eine eigene Brauerei betreibt, deren Erzeugnisse sich einer steigenden Beliebtheit erfreuen. Zum anderen versammelten sich die Anwesenden im Freien und im Pavillon neben den Fischbassins, wodurch die Corona-Vorschriften eingehalten werden konnten.

Inzwischen sind die Brauerfreunde bei der Mitgliedsnummer 220 angelangt und haben über das Jahr verteilt mehrere Veranstaltungen, wie der Vorsitzende Kurt Adler in seinem Jahresrückblick ausführte. Allerdings mussten auch in diesem Jahr 2021 coronabedingt viele davon ausfallen. Da an der Kasse nichts zu beanstanden war konnten sowohl der Kassier als auch der Vorstand entlastet werden.

Der Vorstand setzt sich zusammen aus dem Vorsitzenden Kurt Maria Adler und Petra „Willy“ Paulsen als seiner Stellvertreterin. Schriftführerin ist Sabine Ismaier. Die Kasse verwaltet Max Köppel. Die Kasse prüfen Axel Fella und Willy Zametzer. Beisitzer sind Andy Sperr, Jürgen Sommer und Rene Ermler.

Beim anschließenden gemütlichen Zusammentreffen konnten die unterschiedlichen Brauerzeugnisse, auch die von der Brauerei Oberle, verkostet werden. Für das leibliche Wohl sorgte Willy Zametzer am Grill, auf dem Fische duftend vor sich hin bruzzelten. Manfred Welker