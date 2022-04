Am Sonntag gab die Blaskapelle Zentbechhofen ein Standkonzert, um die Initiative „Höchstadt hilft in der Ukrainekrise “ zu unterstützen und Solidarität mit der vom Krieg gezeichneten Ukraine zu bekunden. Zahlreiche Zuhörer versammelten sich auf dem Pfarrer-Reichelt-Platz. Zuerst zeigten die vielen Jungmusiker, die in der Ausbildung sind, ihr Können. Für einige von ihnen war es der erste große Auftritt vor Publikum.

Alexander Schulz berichtete über die Aktion „Höchstadt hilft in der Ukrainekrise “ und die damit verbundenen Lieferungen von Sachspenden nach Tarnowskie Gory. Im polnischen Partnerlandkreis gibt es unter anderem ein Logistikdrehkreuz für Hilfsgüter für die knapp 6000 Flüchtlinge, welchen die großzügigen Spenden aus Zentbechhofen nun zugutekommen.

Anschließend spielte die Blaskapelle bekannte Polkas, Märsche und Walzer, für die es nach der langen Corona-Pause viel Applaus gab. Mit Zugaben endete das Benefizkonzert. red