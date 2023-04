Gleich zwei Verkehrsunfälle hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein Pkw-Fahrer auf der A 3 verursacht, ohne sich um die Folgen zu kümmern: Er fuhr einfach weiter.

Zunächst wurde der Polizei um 6.10 Uhr mitgeteilt, dass auf Höhe Erlangen ein Fahrzeug in Schlangenlinien in Richtung Würzburg unterwegs sei. Kurz darauf geriet das Fahrzeug zwischen Frauenaurach und Heßdorf in die Außenschutzplanke. Obwohl Schutzplanke und Pkw beschädigt wurden, setzte der Fahrer seine Fahrt fort.

Zugfahrzeug kippte um

Kurze Zeit später wurde wieder ein Verkehrsunfall auf der A 3, nun in Fahrtrichtung Regensburg, an die Polizei gemeldet. Zwischen Tennenlohe und Nürnberg-Nord war hinter einem Zugfahrzeug der Anhänger mitsamt seiner Ladung, einem Pkw, umgekippt.

Der Fahrer gab bei den ermittelnden Polizeibeamten an, dass er von einem anderen Verkehrsteilnehmer geschnitten und dann berührt worden sei. Durch den Anstoß geriet sein Gespann nach Angaben der Polizei ins Schlingern und der Hänger kippte um.

Der Unfallverursacher hatte allerdings sein vorderes Kennzeichen am Unfallort verloren. So konnte die Polizei schnell feststellen, wer für die beiden Verkehrsunfälle verantwortlich war.

0,94 Promille Alkohol

Der 32-Jährige konnte dann auch an seiner Wohnanschrift in der Oberpfalz angetroffen werden. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von 0,94 Promille festgestellt werden. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

Der Sachschaden liegt nach Angaben der Polizei bei ca. 20.000 Euro. Verletzt wurde bei den beiden Unfällen niemand. pol