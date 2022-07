Am Samstag absolvierten die 54 Kinder der Kinderfeuerwehr ihre Prüfung und alle erhielten die Urkunde „Kinderflamme Stufe 1“ sowie ein Abzeichen aus den Händen des Betreuers Sascha Kubera, der beiden Kommandanten und von Bürgermeister Karsten Fischkal (FW). Als Lohn versprach dieser den kleinen Feuerwehrmännern und -frauen eine Kugel Eis aus dem Café am Marktplatz.

Kubera bedankte sich bei den vielen Helfern für die Unterstützung und gratulierte seinen Schäfchen ganz stolz. Kinder der Stufe 1 absolvierten am Vormittag eine mündliche Prüfung, und die der Stufe 2 mussten schriftlich zeigen, was sie gelernt hatten: Notruf absetzen, eine Decke ohne Bodenberührung wenden, einen Tischtennisball durch einen Schlauch bewegen und mehr. Natürlich zählten die stabile Seitenlage, Erste Hilfe, Pflasterkleben und Wissen über die Aufgaben der Feuerwehr ebenfalls zu den Prüfungsaufgaben.

Die 54 Kids sind in vier Gruppen eingeteilt: Löschwichtel (5–7 Jahre), Löschbande (8–9 J.), Feuerdrachen (9–10 J.) und Miniretter (11–12 J.). Für jede Gruppe gibt es je drei ehrenamtliche Betreuer. Mit zwölf 12 Jahren darf man dann nach erfolgreicher Prüfung zur Jugendfeuerwehr übertreten. „Mir macht’s viel Spaß und ich bin von Anfang an dabei!“, so Paul F. (9). Seit April 2017 gibt es schon die Kinderfeuerwehr bei der Adelsdorfer Wehr.

Nach getaner Arbeit gab es zum Lohn für alle Pizza und zum Essensempfang stellten sich die kleinen Wehrler ordentlich auf. Alle Kleinen „brennen“ für die Feuerwehr und jeder möchte am liebsten einmal Feuerwehrhauptmann oder -frau werden.