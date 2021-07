Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Lonnerstadt ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte ihn beim Abbiegen übersehen.

Am Abend fuhr der 44-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der B 470 von Uehlfeld in Richtung Höchstadt. An der Rothenburger Straße wollte der Zweiradfahrer nach links abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt wollte eine 18-Jährige mit ihrem Seat von der Rothenburger Straße nach links auf die Bundesstraße einbiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Biker und es kam zur Kollision, bei welcher sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zuzog.

Vorbildliche Ersthelfer

Infolgedessen wurden Einsatzkräfte der Feuerwehren Höchstadt, Lonnerstadt und Mailach sowie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) und die Polizei Höchstadt alarmiert. Die Unfallbeteiligten wurden von unbeteiligten Verkehrsteilnehmern bestens erstversorgt. Der Motorradfahrer musste vom BRK in die Uni-Klinik Erlangen zur weiteren Behandlung gebracht werden.

Sperrung der B 470

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei Höchstadt kam es aufgrund einer Vollsperrung der B 470 zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen . An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. pol