Eitel Freude herrschte bei den 90 Familien-Mitgliedern des Adelsdorfer Eltern-Kind-Vereins, als sie von der Spende des Ehepaars Dorsch aus Adelsdorf erfuhren. „Diese 1000 Euro kommen gerade recht, denn wir werden sie für die Einrichtung der neuen Räume, die wir hoffentlich bald beziehen können, gut gebrauchen können!“, sagte Andrea Ackermann, die Zweite Vorsitzende des Vereins, strahlend.

Im Moment treffen sich die Mütter mit ihren Kindern noch in den Räumen der ehemaligen Aischer Schule am Uttsberg, die demnächst abgerissen wird. „Wir wussten das schon lange, deswegen haben wir hier in diesen Räumlichkeiten nichts mehr großartig investiert“, erklärt Ackermann.

„Wir wollen die zukünftigen Räume mit diesem Spendengeld wieder gemütlich machen und den Kindern auch ein paar neue Sachen gönnen.“ Georg Dorsch hatte mit seinem Sohn René am letzten Weihnachtsmarkt – wie bei jedem Weihnachtsmarkt − die alte Tradition der Schmiedekunst vorgeführt und in Zusammenarbeit mit der ganzen Familie 140 Hufeisen produziert, die alle verkauft wurden. Den Reinerlös spendete die Familie kürzlich dem Verein. „Wir unterstützen jedes Jahr einen anderen Verein in Adelsdorf “, sagte Georg Dorsch , dessen Frau Marion stolz den Enkel Paul auf dem Arm hält.

„Übrigens, das Material und die Arbeitsgeräte hat die Firma Metallbau Dorsch zur Verfügung gestellt, deren Geschäftsführer nun René Pflaum ist“, fügt Dorsch an.

Johanna Blum