Hilfe für Kinder anbieten

Die Fraktion der Freien Wähler Bad Kissingen hat die Einrichtung von sogenannten Kinderschutzinseln beantragt und zwar nach dem Beispiel der Stadt Soest, wie es in einer Mitteilung der Fraktion heißt. Die Schutzinsel ist ein Projekt, das Kindern in der Stadt hilft, zum Beispiel wenn sie ihr Geld oder Handy verlieren, den Bus verpasst haben, von anderen gehänselt werden oder sich verfolgt fühlen, dann können sie bei mitmachenden Einzelhändlern oder Gewerbebetrieben Hilfe finden. Mit einem entsprechenden, aufgeklebten Logo am Schaufenster oder an der Eingangstür, wird daraufhingewiesen. Das Personal wird dann weiterhelfen und Eltern. Polizei, Notarzt oder Jugendamt anrufen.

Das Projekt Schutzinsel wird unterstützt vom Deutschen Kinderschutzbund und von öffentlichen Partnern aus Handel, Verwaltung, Gastronomie und anderen. Die Beteiligung an dem Projekt ist für die Betriebe kostenlos.

Die Fraktion der Freien Wähler Bad Kissingen schlagen in dem Antrag vor, für das Einrichten der Kinderschutzinseln den Kinderschutzbund, Pro Bad Kissingen und/oder das Mehrgenerationenhaus sowie Einzelhändler mit einzubinden. red